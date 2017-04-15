В Тюмени писательница и художница реализуют совместный литературный проект

18:37 15 апреля 2017
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vsluh.ru

Писательница Наталья Фоминцева и художница Марина Лебедева реализуют в Тюмени литературный проект под названием "Город Где", в рамках которого уже опубликовано несколько иллюстрированных рассказов.

Как рассказала в интервью газете "Тюмeнская oбласть сегoдня" Наталья Фоминцева, проект представляет собой цикл рассказов, объединенных общим местом действия – неким Городом Где, в котором читатели угадывают Тюмень. Это обычный небольшой российский город, в котором есть "другая сторона" - она иногда "выходит на поверхность", пересекаясь с реальностью. Жанр авторы определяют как "магический реализм".

Идея проекта родилась в октябре 2016 года. Автор Наталья Фоминцева написала рассказ "Большая Вода", художница Марина Лебедева сделала иллюстрации – все это было выложено в Сеть. Следующий рассказ – "Мальчик, которого нет" - был опубликован в ноябре и вызвал некоторый резонанс у читателей. В феврале 2017 года возникла идея выпустить рассказ "Мальчик, которого нет" на бумаге, с дополнительными иллюстрациями. Сейчас пишется новый рассказ, в разработке около десяти сюжетов. Их героями станут люди разных возрастов и социальных слоев.

Теги: литература , культура , искусство
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