"Ключ к жизни" помог тюменским детям с ДЦП встать на лыжи

Благотворительный проект "Ключ к жизни" поддерживает программу "Лыжи мечты" уже второй сезон. Прошедшей зимой 180 часов ребята бесплатно занимались с инструкторами.

Своими впечатлениями от реабилитации делятся родители детей-участников проекта.

"В этом году мы с Полиной попробовали эту реабилитацию. На первое занятие пришли втроем: мама, папа и Полина. Нас встретила симпатичная девушка - инструктор Олеся. Мы попробовали обуть горнолыжные ботинки, не получается?! Справились с трудом только через 20 минут. Вышли на склон и у нас был шок. Как наш ребенок может съехать с такого большого склона, еще и один? Нет, этот проект не для нас, решили мы. Принесли слайдер (это такие ходунки с лыжами). Настроили под ребенка. И здесь у нас второй шок, что никаких крепежей, фиксаций. А нам говорят, все, отпускайте ребенка. Первый раз, конечно, тихонько съехали. А второй раз, уже бежали родители за своим чадом. На четвертом занятии Полина с инструктором начали ездить зигзагами и на приличной скорости. Мы были рады видеть своего ребенка счастливым и улыбающимся. От всей души благодарим создателей проекта - большое вам спасибо! Вы дарите незабываемые ощущения нашим деткам и приближаете к мечте!",- написала Екатерина Пинигина.

Отметим, в 2017 году благотворительный проект "Ключ к жизни" продолжит поддержку детей с детским церебральным параличом. 960 дополнительных занятий по их реабилитации будет профинансировано в рамках проекта для маленьких тюменцев и 312 - для ребятишек из Тобольска.

Продолжится и программа гидрореабилитации, которая запущена в ноябре 2016 года. В бассейне "Нептун" для маленьких тюменцев с ДЦП уже проведено более 100 часов занятий, сообщает пресс-служба губернатора.

Дать шанс на выздоровление можно прямо сейчас. Достаточно отправить SMS-сообщение на номер 3434 со словом КЛЮЧ и через пробел указать цифрами сумму пожертвования. Например: КЛЮЧ 200. В этом случае вы пожертвуете 200 рублей. Если отправите просто слово КЛЮЧ без указания суммы, то с вашего телефона спишется 100 рублей. Стоимость отправки SMS на номер 3434 – бесплатно. Комиссия с абонента оператора сотовой связи - 0%. Эта услуга доступна для абонентов МТС, Билайн, Мегафон и TELE2.