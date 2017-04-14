Маленькие футболисты Урала на шаг приблизились к большой мечте о Лондоне

Спортсмены сразу двух школ-интернатов – Очёрской (Пермский край) и Тужинской (Кировская область) получили шанс сыграть на поле с клубом "Арсенал" в Англии. В Екатеринбурге завершился полуфинал всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя", главный приз которого –поездка в гости к звездной команде.

Нынешний год стал рекордным по количеству команд. На футбольный манеж "Урал" вышли 12 сборных Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Кировской областей, Пермского края, Республик Коми и Удмуртия. Но путёвку в Сочи на финальный этап получили только победители в каждой возрастной категории.

Тюменскую область представляли воспитанники Борковского детского дома, ставшие победителями в первом этапе турнира. Команда уверенно вышла в полуфинал, но немного не дотянула до третьего места.

Настоящий класс показали юные представители Очёра. В финальной игре они забили в ворота соперников пять мячей, что позволило им повторить свой прошлогодний подвиг и отправиться в олимпийскую столицу второй раз.

"Футбольный турнир "Будущее зависит от тебя" из тех социальных проектов, которые продолжают оставаться актуальными и постоянно развиваются. В этом году более 600 воспитанников детских домов и школ-интернатов приняли участие в играх первых этапов. На полуфинал в Екатеринбург также приехало максимальное количество регионов Урала. Ребята показали красивую, интересную и честную игру. А мы постарались сделать все, чтобы этот турнир стал для них не просто соревнованием, а настоящим спортивным праздником", - прокомментировала директор по связям с общественностью "МегаФона" на Урале Мария Саукова.

Главным подарком для победителей турнира стал матч с командой "Олимп". Соперниками юных футболистов стали именитые спортсмены Антон Шипулин, Юрий Прилуков, Иван Алыпов, Дмитрий Форшев и представители власти: уполномоченный по правам ребёнка Свердловской области Игорь Мороков и министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

"Мы уже второй раз встречаемся на поле с участниками турнира "Будущее зависит от тебя". Я помню, с какой сильной командой мы сражались в прошлом году, поэтому мы с моими соратниками по команде сразу решили, что поддаваться не будем! Надеюсь, что ребята продолжат свои занятия футболом и приобщат своих друзей к спорту. Ну а победила, конечно, дружба, хоть и со счетом 2:1", – отметил Антон Шипулин, олимпийский чемпион по биатлону, президент благотворительного фонда "Фонд по поддержке спорта в Свердловской области А.В. Шипулина".

Также приятным и полезным сюрпризом для юных футболистов стал мастер-класс от тренеров и игроков ФК "Урал". Профессионалы рассказали им о тонкостях игры, показали несколько футбольных "хитростей" и посоветовали, каких ошибокна поле стоит избегать.

Новости турнира, информацию о командах, фото - и видеоматериалы можно найти на официальном сайте проекта football.megafon.ru