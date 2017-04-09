Тюменки в положении узнают больше о беременности и рождении ребенка

Проект "В ожидании чуда" в очередной раз пройдет в Тюмени. В нем могут бесплатно принять участие будущие мамы.

В рамках проекта психологи и нейропсихологи в доступной форме расскажут будущим мамам обо всех этапах беременности, поделятся мнением о том, как в современных условиях воспитывать малышей. Гинекологи и акушеры научат техникам и приемам, которые помогут сохранить здоровье мамы и малыша в процессе родов.

По мнению организаторов, проект призван расширить кругозор будущих мам, поможет личностному и эмоциональному развитию участниц. Для них проведут курсы актерского мастерства, вокального искусства, медитативного рисования и декоративно-прикладного творчества. В завершение состоится гала-концерт, в котором участницы выступят с творческими номерами.

Проект "В ожидании чуда" проходит в Тюмени в четвертый раз. Основной темой станет экология во всех сферах жизнедеятельности человека. Проект поддержат участницы прошлых лет, они получат возможность посетить новые для них мастер-классы, пишет ИА "Тюменская линия".

Задать вопросы по участию в проекте "В ожидании чуда – 2017" можно по телефону ‎8-909-180-05-18 или в группе https://vk.com/public115183742. Хэштег проекта #вожиданиичуда2017.