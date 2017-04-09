Тюменские врачи помогли молодому пациенту из Урая восстановить череп после травмы

Тюменские нейрохирурги из МСЧ "Нефтяник" провели операцию двадцатилетнему пациенту из Урая, которая позволила устранить последствия давней травмы головы. Благодаря уникальным технологиям врачи не только восстановили утраченные функции черепа, но и полностью восстановили эстетику внешности молодого человека.

Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, из-за трагедии, которая произошла много лет назад, юноша жил с серьезным дефектом черепа. Часть его мозга не была защищена костной тканью, поэтому любая незначительная травма могла привести к серьезным последствиям. Пострадала и внешность. Молодому человеку посоветовали обратиться к тюменскому доктору Юрию Геркулу, который успешно устраняет последствия различных несчастных случаев. Специалист справился с задачей: с помощью навигационной системы, позволяющей контролировать положение инструмента в ходе операции в 3Д-формате, нейрохирург заместил недостающую часть черепа (10-12 см2) юноши предварительно смоделированной титановой пластиной.

Отметим, возможности тюменских врачей позволяют оказывать помощь пациентам с тяжелыми травмами черепа, лица, позвоночника, а также устранять негативные последствия предыдущих вмешательств. Для сложных реконструктивных операций формируются операционные бригады совместно с оториноларингологами,

челюстно-лицевыми хирургами, травматологами-ортопедами и офтальмологами.