"ТопТюмень" разыгрывает сертификат на бесплатное обучение в автошколе "ДРАЙВ"

Тюменцы могут выиграть сертификат на бесплатное обучение вождению по категории "В" в автошколе "ДРАЙВ", приняв участие в розыгрыше, который проводит сообщество "ТопТюмень" в социальной сети "ВКонтакте".

Чтобы стать участником розыгрыша, нужно вступить в группу "ТопТюмень", сделать репост конкурсной записи на свою страницу и не удалять его до конца конкурса. Итоги подведут 31 марта в 12:00, генератор случайных чисел определит трех победителей, которые получат приятные призы.

Один участник станет обладателем сертификата на бесплатное обучение вождению. Подписчик, занявший второе место, получит скидку 50% на обучение в автошколе, третий победитель – скидку 30%. Организаторы сообщают, что к розыгрышу допускаются только реальные пользователи.