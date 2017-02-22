Мультфильм про Салехард снимал отец "Масяни"

На Ютубе опубликована первая серия смешного мультфильма про Салехард. В начале февраля, когда появилась первая информация об этой работе, сообщалось, что над мультфильмом трудится один из известных российских аниматоров. Как оказалось, это был не просто один из известных, а один из очень-очень-очень известных мультипликаторов - создатель легендарной "Масяни" Олег Куваев.
Удивительно, но в январе Куваев был безработным. По этому поводу он написал у себя на странице в Facebook, что "не искал работу уже ровно 18 лет". А уже менее чем через неделю выложил gif-анимацию с символом города на Полярном круге.
Новый мультфильм сохранил фирменный куваевский юмор:
- У вас было лето? - Да, но я в этот день работала.
Собирал грибы в березах. Березы были меньше грибов.
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