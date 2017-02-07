Про символ Салехарда снимут смешной мультик

12:50 07 февраля 2017
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inari.ru
| Фото: inari.ru

В конце февраля жители Салехарда смогут увидеть юмористический мультфильм про черно-бурого лиса, присутствующего на гербе города. "Вести.Ямал" сообщают, что авторами идеи выступили создатели одного из популярных интернет-сообществ столицы Ямала, они же оплачивают работу. А трудится над мультикам, по словам инициаторов, один из известных российских аниматоров. 

Теги: Салехард , мультфильм
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