Стену тюменской школы украсил портрет местной писательницы

Фото группы "Молодёжная атмосфера"

Художники, участвующие в проекте "Литературная волна", нарисовали портрет тюменской писательницы Любови Заворотчевой на стене школы №38 областного центра.

До этого ребята уже рисовали портреты известных земляков в торговых центрах, учебных заведениях, всего в городе можно найти более пятнадцати работ, пишет "КП-Тюмeнь".

Останавливаться на достигнутом художники не собираются. Участники проекта задались целью показать тюменцам, что наш регион богат не только природными ресурсами, но и выдающимися людьми.

Любовь Заворотчева родилась 5 марта 1943 года в деревне Киево Ялуторовского района Тюменской области. Печаталась в журналах "Москва", "Урал", "Наш современник", "Огонек", "Работница" и других.