В Тюмени выбрали лучшие места для селфи

Праздничное оформление Тюмени вдохновляет жителей и гостей города на многочисленные фотографии. Выходные – подходящее время для второй волны новогодних селфи, ведь 28 января наступает Новый год по восточному календарю. Представляем несколько наиболее удачных мест для фотосессии.
Мост Влюбленных
С него открывается прекрасный вид на историческую часть города, а также на единственную четырехуровневую набережную в России.
Площадь Борцов Революции
Патриоты смогут сделать селфи на фоне карты Тюменской области, романтики – рядом с Деревом счастья, а ностальгирующие по детству – на детской площадке.
Набережная Тюмени
А теперь можно смело спускаться на набережную: здесь вариантов фото множество! Можно дойти до парапета и сделать селфи "на берегу" заснеженной Туры, а можно прогуляться до другого конца набережной, взять коньки и запечатлеть на память свои пируэты на льду катка.
Кусты-шары у Строительного института ТИУ
Сюда стоит отправиться вечером, когда кусты (если идти от набережной, то они будут справа) превращаются в светящиеся шары. Все дело в световой сетке, которая на них накинута.
Аллея Молодоженов
Здесь хорошо включать камеру телефона или смотреть в объектив фотоаппарата в любое время: днем зеленые олени составят вам компанию для фотоистории, а вечером они же загорятся множеством огоньков. Ближе к вечеру начинает "работать" и фонтан на аллее: ленты дюралайта имитируют струи воды, а светящаяся фея "колдует" над ними.
По информации пресс-службы администрации Тюмени.
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