В мобильниках россиян поселился китайский шпион

Добравшийся в этом месяце наконец и до России популярный китайский фоторедактор Meitu оказался коллегой Штирлица и Анны Чапман. Он следит за историей звонков и перемещениями владельцев смартфонов.

Как передает "Газета.ru", приложение Meitu появилось на свет еще в 2008 году. Количество пользователей насчитывает 456 миллионов человек в 26 странах мира (главным образом в Азии), которые загружают свыше 6 миллиардов фотографий ежемесячно. Тем самым, знаменитая Prisma, у которой менее 50 миллионов закачек на Google Play, безнадежно отстает от китайского изделия.

В то же время Европа, США и Россия открыли для себя Meitu всего лишь на прошлой неделе, когда в ней появилась функция Hand-drawn, позволяющая сделать макияж в стиле аниме, увеличить глаза до размеров блюдца или выбелить кожу. Примеры обработанных изображений можно увидеть в Facebook по соответствующему хештегу.

Западные специалисты по информационной безопасности сразу же забили тревогу. Как деликатно выразился в своем твиттере Джонатан Зджарски (Jonathan Zdziarski):

... Meitu — это целый сплав разных аналитических и маркетинговых инструментов, замаскированный под нечто милое, чтобы привлечь аудиторию.

Сплав разных аналитических и маркетинговых инструментов - это слишком дипломатичное выражение. На самом деле Meitu попросту шпионит за пользователями. Оно требует доступ к телефонным звонкам и геолокации, просит информацию о других приложениях и международный идентификатор мобильного абонента (IMSI), а также хочет автоматически загружаться при включении смартфона. В списке функций можно также увидеть, что приложение собирается менять аудионастройки телефона и сортировать запущенные приложения.

Эксперты допускают, что фоторедактор сохраняет информацию из-за нового китайского закона, который обязывает производителей приложений идентифицировать своих пользователей и предотвращать скачивание запрещенного контента. Так что теоретически личные данные и селфи миллионов пользователей уже могут находиться в распоряжении властей Китая.

На проблемы с безопасностью, которые создает Meitu, обратил внимание своих подписчиков в социальных сетях небезызвестный Евгений Касперский. Его жена - китаянка, поэтому особенности китайского Интернета известны ему не понаслышке. Так что к рекомендациям этого эксперта имеет смысл прислушаться. В данный момент его публикация насчитывает 12 тысяч "лайков".

Вероятно, многие хотели бы поэкпериментировать со своим изображением, но, в свете вышеуказанной информации, не решатся это сделать. Мы взяли риски на себя и "отфильтровали" лица известных тюменок:

Наталья Шевчик, на плечах которой многие годы держится вся социальная политика региона:

Ольга Езикеева, знающая толк в инвестициях:

Защитница тюменских предпринимателей и успешная бизнес-леди Лариса Невидайло:

Олимпийская чемпионка и наставница тюменских биатлонистов Луиза Носкова:

Знающая все о правилах и безопасности дорожного движения Анжела Борисова:

Владелица "Вкуса 72" Алена Картышкина, которая планирует в скором времени пригласить чехов на кофе:

"Мама" "Потеряшек" Евгения Здорнова, возглавившая в минувшем году топ-100 выдающихся молодых людей Тюмени:

Гульнара Прадедова и Наталия Ситова, искренне желающие помочь детям с аутизмом:

Девушки из ансамбля "Вера", доказавшего миру, что он лучший по формейшн в европейской программе:

Очевидно, что все представленные здесь дамы очаровательны и без китайских фоторедакторов. В подтверждение тому, что самые красивые девушки живут в Сибири - студентка ТюмГУ Яна Добровольская, покорившая российских экспертов и обаявшая участниц конкурса "Мисс мира". Без фильтров: