Тюменские циркачи готовятся выступить на "Минуте славы"

Воздушные гимнастки тюменской цирковой студии "Икар" прошли кастинг на телевизионное шоу Первого канала "Минута славы".

Как рассказала ИА "Тюменская линия" художественный руководитель цирковой студии Татьяна Лях, поездку воспитанники "Икара" организуют самостоятельно.

В 2016 году "Икар" представил три цирковых номера на Всероссийском конкурсе юных талантов "Синяя птица". Участие в этом фестивале тюменцы запланировали и на 2017 год.

"В феврале решится, кто представит Тюменскую область на Дельфийских играх. Для нас это приоритетная задача, мы готовимся к участию", - отметила Татьяна Лях.

В 2016 году "Икар" поставил 26 номеров. Воспитанники студии впервые занялись фокусами, стали ставить цирковые спектакли.