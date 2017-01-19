Михаил Киселев: нам приходится насильно беречь жизни людей

Введение пешеходной фазы светофоров, несмотря на недовольства тюменцев, позволило на 64% сократить число аварий с участием пешеходов на регулируемых переходах. Об этом в ходе брифинга заявил сегодня начальник областного управления ГИБДД Михаил Киселев.

"В то же время пешеходов, перебегающих дорогу на красный сигнал светофора, меньше не стало. Некоторые продолжают пренебрегать безопасностью. Нам приходится насильно беречь жизни людей, применяя к нарушителям штрафные санкции", - добавил Михаил Киселев.

Он подчеркнул, что введение в Тюменской области нового ГОСТа было неизбежным, учитывая ситуацию на дорогах и количество пострадавших в авариях пешеходов. Решение об этом было принято на уровне правительства страны.

"Я сам являюсь участником дорожного движения и, безусловно, где-то приходится дольше стоять. Но в любом случае мы привыкнем. На сегодня, учитывая новый ГОСТ, нам удалось снизить сразу три показателя: ДТП, погибших и ранения самих пешеходов", - добавил руководитель областной Госавтоинспекции.

Любовь Голышева