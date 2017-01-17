Компания "Золотые луга" представит свою продукцию на выставке "Сделано по ГОСТу"

Сезон выставок 2017 года откроется уже в этот четверг второй универсальной выставкой-ярмаркой "Сделано по ГОСТу". Мероприятие пройдет с 19 по 22 января в Челябинске в выставочном центре "Мегаполис" (Свердловский проспект, 51).

"Сделано по ГОСТу" - это ярмарка качественных продуктов и товаров народного потребления, где около 100 поставщиков, производителей напрямую представят свои лучшие продукты и товары. Главное в производстве молочных продуктов – польза, качество и безопасность для потребителя. А продукция, произведенная по ГОСТу, – это уже залог качественного и безопасного продукта.

Компания "Золотые луга" представит на дегустацию и продажу молоко пастеризованное и топленое, сливки, сметану, ряженку, кефир, творог, сливочное масло, сыр "Голландский" торговой марки "Золотые Луга", а также ацидофилин ТМ "Живи здорОво" - все они изготовлены по государственным стандартам. Гостей ждут у стенда компании "Золотые луга" с 10:00 до 18:00.

Справка. АО "Золотые Луга" является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво!".