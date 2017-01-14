Тюменцы смогут проверить знания технических предметов

09:56 14 января 2017
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vdvsp.ru
| Фото: vdvsp.ru

Всероссийская физико-техническая контрольная "Выходи решать!" пройдет 12 февраля 2017 года. Принять участие в ней смогут не только тюменские школьники, но и представители любых профессий, пишет "Мeгатюмень".

Контрольная будет включать 15 задач по трем дисциплинам: математике, физике и информатике. При этом каждый участник может выбрать, решать задачи по одному, двум или всем предметам.

"Задания разрабатываются на уровне 8-9-го класса средней школы. Написать ее можно будет как заочно, так и очно на одной из зарегистрированных площадок. Адреса будут сообщены позже", - рассказали в областном департаменте образования.

Зарегистрироваться для участия в контрольной можно на сайте.

Теги: образование , физика , наука
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