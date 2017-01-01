Прокуратура напоминает тюменцам: врачи не должны скрывать дешевые аналоги лекарств

Врачи должны выписывать пациентам препараты по международному непатентованному наименованию. Выписывание в рецептах дорогих лекарств при наличии дорогих аналогов – незаконно.

Об этом тюменцам напоминает начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Тюменской области, старший советник юстиции Светлана Сипетина.

"Фармацевтические работники и руководители аптечных организаций не вправе предоставлять населению недостоверную или неполную информацию о наличии лекарственных препаратов, включая лекарственные препараты, имеющие одинаковое международное непатентованное наименование, медицинских изделий, в том числе скрывать информацию о наличии лекарственных препаратов и медицинских изделий, имеющих более низкую цену", - рассказала она в интервью газете "Тюмeнская облaсть сeгодня".

Отметим, органами прокуратуры уделяется особое внимание вопросам обеспечения законности в сфере ценообразования на лекарственные средства и медицинские изделия. Так, в ходе целевой проверки 15 аптечных организаций Тюмени были привлечены к ответственности. Размер штрафов составил более 600 тысяч рублей.