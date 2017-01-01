В тюменском селе Упорово продолжается череда новогодних мероприятий

12:59 01 января 2017
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smolnarod.ru
| Фото: smolnarod.ru

Игровая программа "Новогодний лабиринт" пройдет в упоровском районном доме культуры днем 4 января. На следующий день гостей ждут на программу "Позабавимся на славу", сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

6 января в доме культуры в полдень ребятам покажут кукольный спектакль "Рождественская ёлка".                                  

В сельских домах культуры, досуговых центрах Упоровского района в период новогодних каникул также пройдут Рождественские встречи, детские елки, театральные представления и спортивные соревнования. Жители района  смогут участвовать в праздничных рождественских гуляньях  с хороводами, колядками, катанием на санях. Также в программах - конкурсы, традиционные игры, зимние забавы и вкусные народные угощения.

Теги: мероприятия , Упоровский район , Новый Год
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