В тюменских деревнях пройдут новогодние программы

Театрализованные представления для жителей малых деревень Упоровского района Тюменской области с 20 по 30 декабря организуют активисты автоклуба, сообщили в пресс-службе губернатора.

Праздничные мероприятия пройдут в деревнях Лыково, Нифаки, Тютрино, Коклягино, Кокуй, Николаевка, Московка, Поспелово, Коротково, Морево, Осеево, Механизаторо, Боровушка, Дробинино, Бердюгино, Марково, Кизак.

Кроме того, продолжается конкурс среди организаций и предприятий районного центра на лучшее новогоднее оформление. Все прилегающие площадки и здания будут празднично украшены, оформлены световыми гирляндами, фигурами из снега и льда, символами приближающегося года.

Сегодня, 24 декабря в 10:00 часов на центральной площади села Упорово начнется предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка.

Неделя детских новогодних утренников пройдет с 25 по 30 декабря. Районный дом культуры порадует ребят музыкальным спектаклем "Приключения Нового года - 2" и развлекательной программой у ёлки.

В диско- зале упоровского дома культуры 27декабря по заявкам жителей села пройдет Новогодний корпоратив "Здравствуй Новый год". Здесь же 29 декабря состоится встреча руководителя района с главами сельских поселений, организаций и предприятий "Бал – маскарад".