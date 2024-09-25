Портфель строительных проектов Сбера в Тюменской области с начала 2024 года вырос на треть

Портфель строительных проектов Сбербанка в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) с начала года вырос на 26% и достиг 223 млрд рублей. Основной прирост обеспечили кредиты, выданные на строительство жилья — с января по август 2024 года портфель увеличился на 29%. Доля строящегося жилья в Тюменской области, финансируемого Сбером, достигла 60% — это 2,3 млн квадратных метров.

На протяжении нескольких лет одним из основных трендов на рынке остаются проекты по комплексному развитию территорий (КРТ), так как в большинстве крупных городов наблюдается дефицит свободных участков для жилой застройки. Сейчас на территории Тюменской области реализуется 19 проектов КРТ, в рамках которых планируется строительство 4,7 миллиона квадратных метров жилья. При этом 72% возводимого жилья в рамках КРТ будет профинансировано Сбером.

Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:

Строительная отрасль является одним из локомотивов российской экономики, и поэтому нам важно вовремя и в полном объеме удовлетворить все запросы, поступающие от девелоперов. Сбер всегда готов обеспечить бесперебойность проектного финансирования. При этом мы предоставляем кредиты на каждой стадии реализации девелоперского проекта — начиная с приобретения земельного участка и заканчивая строительством и выдачей кредитов под залоги готовых квартир. Чтобы сделать процесс еще более простым и удобным, Сбербанк начал применять искусственный интеллект для автоматизации процесса кредитования застройщиков. Это позволило нам сократить общий срок прохождения сделки по кредитованию девелоперского проекта на 20%.



Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский пояснил, что по результатам первых шести месяцев текущего года Тюменская область вошла топ-5 регионов по объему введенного в эксплуатацию жилья: