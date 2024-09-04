Тюменцы на ВЭФ провели серию переговоров с компаниями Китая и Индии

Серия переговоров о сотрудничестве Тюменской области с Китаем и Индией состоялась в рамках Восточном экономическом форуме -2024 во Владивостоке, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области, руководитель которого Николай Пуртов принимает участие в форуме.

"На площадке форума проведены переговоры с председателем национального сектора Индии в Деловом Совете ШОС, индийско-российского делового совета, Федерации индийских торгово-промышленных палат Трибхуваном Дарбари и представителями двух российских компаний. Сегодня же состоялась встреча с представителями китайской компании "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси" и председателем правления Ван Ихуном", - указано в сообщении.

Завтра, 5 сентября, на площадке ВЭФ-2024 запланирован еще ряд деловых встреч и переговоров.

В ВЭФ-24 принимает участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий. В рамках деловой программы запланировано около 100 мероприятий.

📸Инвестиционное агентство Тюменской области.