Тюменцы смогут приобрести свежую молочную продукцию от производителя на традиционной ярмарке

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Традиционная продовольственная ярмарка состоится в субботу, 21 октября, в Тюмени. Приобрести товары от местных производителей тюменцы и гости города смогут на четырех площадках. На двух из них будет представлена молочная продукция компании "Золотые луга".

Свежую натуральную молочную и кисломолочную продукцию торговых марок "Золотые луга", "Живи ЗдорОво" и "Ситниковское" можно будет приобрести с 8 до 17 часов по адресам: ул. Севастопольская, 12/3 (на прилегающей территории к Выставочному залу) и на площадке возле ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей). Все продукты привезут напрямую с завода, молочку будут продавать по специальным ярмарочным ценам от производителя.

На ярмарке тюменцы и гости города смогут приобрести традиционные молочные продукты: молоко, сметану, творог, сливочное масло, натуральные сыры "Голландский", "Гауда" и "Пошехонский", а также полезные кисломолочные напитки - наринэ, биопростоквашу, ацидофилин. Производитель также предложит покупателям свои новинки: йогурты десертной коллекции со вкусами печеное яблоко — корица, лимонный пай и черничный пирог, ряженку с гранолой в бутылке семейного формата, которая не имеет аналогов по вкусу на молочном рынке.

Также на прилавках будет представлена продукция ремесленников, продовольственные товары производителей, товары фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области (мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, мед и другое).

"Продовольственные ярмарки традиционно пользуются популярностью у тюменцев, ведь благодаря такому формату они могут приобрести в одном месте свежие и качественные продукты от местных производителей в одном месте. Мы являемся постоянными участниками таких ярмарок как в Тюмени, так и на севере региона, предлагая широкий ассортимент молочной продукции. Все продукты свежие, натуральные, без консервантов и, что важно для потребителя, по ярмарочным ценам", — рассказала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Отметим, ярмарку проводит администрация города Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.