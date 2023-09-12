Студентам-медикам из разных стран рассказали о тюменской молочной продукции

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Иностранные студенты Тюменского государственного медицинского университета получили возможность познакомиться с молочной продукцией от местных производителей и обсудить важность правильного и сбалансированного питания для здоровья. Будущие врачи из разных стран изучили ассортимент компании "Золотые луга" и попробовали разные молочные продукты.

Мероприятие состоялось 11 сентября во дворе университетского общежития, в нем приняли участие около 30 студентов-медиков и сотрудники АО "Золотые луга". Участники встречи побеседовали об особенностях здорового образа жизни и правильного питания, о том, какую роль играет включение молочной продукции в рацион человека, какую пользу она приносит. Было отмечено, что благотворно влияют на организм именно натуральные молочные продукты, которые производятся из высококачественного сырья, с соблюдением технологий, без использования консервантов, искусственных добавок и красителей.

Представители компании "Золотые луга" рассказали подробнее о том, как выпускается молочная продукция: как ведется отбор сырья и контроль качества на всех этапах, какие современные технологии используются на производстве, при хранении и логистике готовых товаров. В частности, на предприятии применяются замкнутые автоматизированные линии для каждого вида продукции, благодаря чему исключается попадание любых веществ в продукт. Процесс приготовления максимально точен, а рецептура соблюдается "от и до", без влияния человеческого фактора и взаимодействия с внешней средой. Кроме того, в таких условиях не могут развиваться бактерии и микроорганизмы.

Все молоко предварительно проходит проверку в лабораториях на физико-химические и микробиологические показатели, и каждая партия готовой продукции также проходит проверку.

"Автоматизированное производство гарантирует стабильное качество и безопасность молочной продукции. Сохраняется и максимальная польза, ведь все продукты натуральные, без химии и консервантов, увеличителей сроков годности. Известно, что молочные продукты – это источник кальция, белка, множества необходимых витаминов и микроэлементов. В ассортименте компании также есть специальная линейка оздоровительной кисломолочной продукции "Живи здорОва!", благотворное влияние на здоровье которой доказано в ходе клинических исследований", - поделилась начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Студентам-медикам презентовали классические кисломолочные продукты ТМ "Золотые луга" - кефир и ряженку в удобной ПЭТ-бутылке объемом 720 граммов, питьевые йогурты десертной коллекции с уникальными вкусами "Лимонный пай", "Черничный пирог" и "Печеное яблоко – корица", которые были разработаны с учетом мнения потребителей в фокус-группах. Также представили новинку 2022 года – ряженку с гранолой, которая не имеет аналогов на рынке молочной продукции. И продукты оздоровительной линейки "Живи ЗдорОво!": ацидофилин, биопростоквашу и наринэ с разными вкусами.

"Я употребляю молочные продукты примерно два раза в неделю. Уже знаком с продукцией компании, но пробовал только ацидофилин. На встрече узнал о других продуктах, попробовал наринэ с черникой и клюквой, а также питьевой черничный йогурт", - поделился один из участников встречи, студент-первокурсник ТюмГМУ.

Будущие врачи также отметили, что узнали больше о пользе натуральной молочной продукции, и эти знания обязательно пригодятся в будущей медицинской практике.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.