Компания "Золотые луга" представит молочную продукцию по ярмарочным ценам на фестивале "Тюменская осень"

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Компания "Золотые луга" примет участие в фестивале "Тюменская осень", который пройдет 10 сентября на городских площадках. Производитель представит молочную продукцию трех торговых марок по ярмарочным ценам и предложит попробовать новинки на дегустации.

Продовольственная ярмарка "Вкусы тюменской осени" будет проходить в рамках фестиваля в Тюмени на 81 площадке. Гостям предложат свежую мясную, молочную, рыбную продукцию, яйца, хлебобулочные и кондитерские изделия, выпечку, сыр, мед.

Компания "Золотые луга" будет представлена на двух площадках: у школы №63 по ул. Моторостроителей, 6 и у школы №92 по ул. Зелинского, 22. Здесь можно будет приобрести по ярмарочным ценам молочные продукты трех торговых марок: "Золотые луга", "Живи ЗдорОво!" и "Ситниковское". В продаже будет широкий ассортимент: молоко, кефир, ряженка, ряженка с гранолой, сметана, сливочное масло, творог, натуральный сыр, йогурты и полезные кисломолочные напитки.

В ходе дегустации тюменцам и гостям города предложат попробовать продукты от производителя: это питьевые йогурты десертной коллекции с уникальными вкусами, выбранными в ходе фокус-групп: "Лимонный пай", "Черничный пирог" и "Печеное яблоко с корицей", а также новинку 2022 года – ряженку с гранолой, которая не имеет аналогов на рынке молочной продукции.

"Наша компания является постоянным участником фестиваля "Тюменская осень", а жители и гости города всегда охотно приходят на площадки продовольственной ярмарки, покупают любимые молочные продукты по выгодным ценам, пробуют новинки. Представленный ассортимент позволяет приобрести целую корзину свежих продуктов местного производства. Одновременно с этим можно весело и с пользой провести время всей семьей благодаря различным ярмарочным развлечениям. Приглашаем на фестиваль!", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Отметим, фестиваль "Тюменская осень" включает шоу-программы по всему городу, гастрономический фестиваль, фермерскую ярмарку, военно-патриотические игры для школьников и викторину с ценными подарками для самых умных взрослых. На некоторых площадках будут размещены палатки здоровья, полевая кухня. С полной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.