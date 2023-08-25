Компания "Золотые луга" развивает сотрудничество с X5 Group

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Молочная продукция компании "Золотые луга" широко представлена в магазинах "Пятёрочка" и супермаркетах "Перекрёсток", которые входят в X5 Group. Производитель планирует развивать сотрудничество с торговой компанией, в том числе по расширению ассортимента.

Закупочный форум "Дни торговли в Тюмени" состоялся 23-24 августа с одним из крупнейших ритейлеров РФ X5 Group и товаропроизводителями Тюменской области. Он включал не только обучающие мероприятия, но и проведение прямых переговоров между участниками форума и закупщиками торговых сетей "Перекресток", "Пятерочка". Участие в мероприятии принимала компания "Золотые луга" - один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири.

"Конкуренция движет миром. Борьба за покупателя ведётся как торговыми сетями, так и производителями. Для максимальной эффективности мы должны понимать стратегии и форматы взаимодействия, чтобы показать дальнейший рост. Мы перезагрузили взаимоотношения Тюменской области и X5 Group с точки зрения открытости, коммуникаций и понимания качества продукта. Уровень, который задают федеральные сети, - это точка роста", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Вице-президент X5 Group Станислав Богданов обозначил три составляющие эффективного партнёрства: открытость, гибкость и заинтересованность сторон. "Мы оптимизировали миссию и ценности компании, в числе основных направлений – это партнёрство: с поставщиками, производителями, органами власти. Благодаря этому мы сможем решить возникающие вопросы и задачи в комфортном рабочем режиме", - заявил он.

"Компания "Золотые луга" более 10 лет сотрудничает с торговыми сетями X5 Group. В супермаркетах "Перекрёсток" на сегодня присутствуют все три торговые марки производителя: "Золотые луга", "Живи ЗдорОво!" и "Ситниковское". В магазинах "Пятёрочка" на прилавках представлены широко продукты ТМ "Ситниковское" и традиционная "молочка": молоко, творог, сметана ТМ "Золотые луга". Они пользуются высоким спросом у покупателей", - отметила начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

На форуме тюменские производители представили свою продукцию. Дегустацию организовала и компания "Золотые луга". Участникам мероприятия предложили попробовать натуральные сыры, йогурты с клубникой и вишней, питьевые йогурты десертной коллекции с уникальными вкусами "Черничный пирог", "Лимонный пай" и "Печёное яблоко – корица", а также новинку 2022 года – ряженку с гранолой, которая не имеет аналогов на рынке молочных продуктов.

В рамках переговоров АО "Золотые луга" готовит предложение торговой компании по расширению ассортимента.

Отметим, 24 августа соглашение о сотрудничестве между Тюменской областью и компанией X5 Group подписали глава региона Александр Моор и директор компании по взаимодействию с органами государственной власти Станислав Богданов. X5 Group продолжит открывать новые магазины на территории региона, реализовывать благотворительные программы, взаимодействовать с местными производителями по вопросам присутствия их продукции на полках магазинов.

Сейчас в Тюменской области работают более 200 магазинов "Пятерочка", 12 супермаркетов "Перекресток" и 9 "жестких дискаунтеров" "Чижик".

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.