Жители Югры и Ямала высоко ценят качество и натуральность тюменской молочной продукции

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Высокий покупательский спрос фиксируется среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа на товары тюменских сельхозпроизводителей. Северяне, в том числе, высоко ценят натуральную молочную продукцию. Так, несколько фур ежедневно отправляет в округа компания "Золотые луга" - один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири.

Северный рынок компания "Золотые луга" освоила уже давно. Каждый день по 2-3 фуры с молочной продукцией отправляется в Югру и на Ямал: не только в торговые точки, но и напрямую в школы, детские сады, медицинские учреждения автономных округов. При планировании поставок на предприятии учитывают предпочтения северян.

Как рассказал директор филиала АО "Золотые луга" молочного комбината "Ситниковский" Александр Велижанин, жители севера региона все чаще отдают предпочтение продукции с короткими сроками хранения: не только ультрапастеризованное, но и пастеризованное молоко пользуется популярностью.

"Упаковка тоже играет роль: жители Югры и Ямала выбирают продукцию в ПЭТ-бутылках и пюр-пак. Особенно спрос есть на смтану 20%, кисломолочные продукты – снежок, ряженку, кефир", - прокомментировал Александр Велижанин.

Вся продукция производится из натурального молока, не содержит консервантов, красителей, химических добавок. Контроль качества ведётся на всех этапах, с момента поступления исходного сырья. При поступлении молока на производство проверяется наличие антибиотиков, ингибирующих жир; кислотность, плотность. Само производство молочной продукции автоматизировано и требует минимального вмешательства человека.

Контроль ведется и за соблюдением температурного режима при хранении и перевозке молочной продукции. На складах используют энергосберегающие технологии с климат-контролем. Транспортировка от завода осуществляется только на автомобилях с холодильным оборудованием.

"В каждом автомобиле, который перевозит молочную продукцию, перед глазами водителя установлен датчик, позволяющий следить за показателями в режиме реального времени. Этот модуль работает в автоматическом режиме. В большегрузах количество температурных датчиков подобрано таким образом, чтобы получать реальные данные по всей длине полуприцепов. При каких-либо нарушениях в оперативном режиме приходит смс-оповещение. Такой подход гарантирует сохранение качественных и вкусовых показателей молочной продукции, а также соответствие указанным срокам годности от производителя", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

С каждым годом объем отгруженных товаров на север растет. В планах – расширение географии, объемов поставок и ассортимента продукции, доставляемых в соседние регионы.

Чтобы познакомить жителей округов с тюменской продукцией, проводятся сельскохозяйственные ярмарки, выставки, "северные экспедиции". Например, в марте 2023 года в рамках празднования Дня оленевода в Салехарде состоялась масштабная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей Тюменской области – уже вторая по счету. Жители и гости окружной столицы, всего более 50 тысяч человек, получили возможность в рамках праздника купить свежие продукты: мясо и полуфабрикаты, овощи и чай тюменского производства.

За два дня ярмарки в этом году предприятие реализовало более полтонны молочной продукции торговых марок "Золотые луга" и "Живи здорОво". Особой популярностью пользовались натуральные сыры "Голландский", "Пошехонский" и "Гауда", сливочное масло. Высокую оценку получили новинки компании: питьевые йогурты десертной коллекции "Черничный пирог", "Лимонный пай" и "Печеное яблоко – корица", а также ряженка с гранолой. Неизменным спросом пользовались творог, сметана, молоко, оздоровительные напитки торговой марки "Живи ЗдорОво": наринэ, ацидофилин, биопростокваша.

В реализации продукции также помогает проект "Покупаем Тюменское", направленный, в том числе, на продвижение тюменских товаров на территории северных округов.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.