Тюменцы стали меньше жаловаться на качество водопроводной воды

Качество питьевой воды, подаваемой по централизованным сетям водоснабжения, и меры по повышению ее качества обсудили депутаты, представители администрации города и Тюмень Водоканала на заседании постоянной комиссии благоустройству и городскому хозяйству Тюменской гордумы.

В Тюмени реализуется масштабная программа модернизации системы водоснабжения города, она рассчитана до 2040 года, с 2017 по 2031 год между правительством региона, администрацией города и компанией Тюмень Водоканал действует концессионное соглашение. В частности, в рамках концессии ведется модернизация Метелевского и Велижанского водозаборов. Работы все выполняются в графике, проблем с закупкой оборудования нет.

Что касается состава воды, то на очистных сооружениях уже используются современные технологии, которые позволяют любую по химическому составу воду подготовить до уровня, отвечающего стандартам питьевой воды. Инцидент, который случился в 2021 году, уже не повторится: для этого в компании оперативно приняли меры и дополнительно установили угольные фильтры.

"При оценке качества воды депутаты прежде всего обращают внимание на количество нареканий жителей города по водоснабжению. По отношению к 2021 году в 2022 году количество жалоб снизилось более чем на 30 процентов. Это характеризует работы, которые сейчас выполняются по модернизации и реконструкции. Работа выстроена грамотно, правильно. Нет никаких сомнений в реализации намеченных планов", - сообщил журналистам председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов.