День оленевода: жители Ямала высоко оценили качество тюменской молочной продукции

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Более 50 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня оленевода в Салехарде 25 и 26 марта. Многие из них посетили межрегиональную сельскохозяйственную ярмарку, которая развернулась на площадке. Ямальцы активно покупали представленную продукцию тюменских производителей, в частности высоко оценили новинки от компании "Золотые луга".

Масштабную ярмарку с участием сельхозтоваропроизводителей Тюменской области проводили уже во второй раз. Жители и гости окружной столицы получили возможность в рамках праздника купить свежие продукты: мясо и полуфабрикаты, овощи и чай тюменского производства. Натуральную молочную продукцию на мероприятии представила компания "Золотые луга" - один из крупнейших производителей "молочки" на Урале и в Сибири.

Еще с прошлого года продукция под брендами "Золотые луга" и "Живи здорОво" пришлась по вкусу жителям Ямала. Эта ярмарка закрепила успех: за два дня предприятие реализовало более полтонны молочной продукции. Особой популярностью пользовались натуральные сыры "Голландский", "Пошехонский" и "Гауда". Быстро разбирали и сливочное масло – продукт без добавок, консервантов, ароматизаторов и красителей.

Высокую оценку получили новинки компании: питьевые йогурты десертной коллекции с необычными вкусами "Черничный пирог", "Лимонный пай" и "Печеное яблоко – корица", а также ряженка с гранолой в пэт-бутылке, тем более что ее вкус пока не имеет аналогов на молочном рынке.

Неизменным спросом пользовались и другие молочные и кисломолочные продукты: творог, сметана, молоко пастеризованное и ультрапастеризованное (длительного хранения), оздоровительные напитки торговой марки "Живи ЗдорОво": наринэ, ацидофилин, биопростокваша.

"Мы поставляем молочную продукцию в города и поселки Ямало-Ненецкого автономного округа, однако многие жители Ямала, Салехарда до сих пор не знакомы с нашими товарами. Участие в такой масштабной ярмарке позволяет заявить о себе и получить обратную связь от новых потребителей, увидеть востребованность нашей продукции в северном регионе, напрямую пообщаться с покупателями. Нас вновь встретили очень радушно, оставили много положительных отзывов и пригласили в гости вновь", - рассказала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.