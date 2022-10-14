Компания "Золотые луга" представит молочную продукцию на продовольственных ярмарках в Тюмени

Фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

Череда традиционных продовольственных ярмарок пройдет в октябре в Тюмени. В числе постоянных участников – компания "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири. Предприятие представит широкий ассортимент по выгодной цене.

Ближайшая ярмарка пройдет уже в эту субботу, 15 октября. Компания "Золотые луга" будет представлена на площадке у здания выставочного центра АО "Тюменская ярмарка" (ул. Севастопольская, 12), а также на территории парковки автомобилей по адресу ул. Льва Толстого, 31. С 8 до 15 часов здесь можно будет приобрести широкий ассортимент натуральной и свежей молочной продукции трех торговых марок: "Золотые луга", "Живи ЗдорОво!" и "Ситниковское". Примечательно, что все товары будут не только напрямую с завода, но и по специальным ярмарочным ценам от производителя.

На ярмарке тюменцы и гости города смогут приобрести традиционные молочные продукты: молоко, сметану, творог, сливочное масло, а также полезные кисломолочные напитки оздоровительной линейки "Живи здорОво!": наринэ, биопростоквашу, ацидофилин. Будет выставлен весь ассортимент натуральных сыров, которые пользуются большим спросом у местных жителей: "Голландский", "Пошехонский", "Гауда", "Эдам".

Также будет представлена десертная коллекция питьевых йогуртов – новинка 2021 года. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей: печеное яблоко – корица, лимонный пай и черничный пирог. Йогурты выпускаются в семейном формате: бутылке 720 граммов. Продукт абсолютно натуральный, без искусственных добавок и консервантов.

"Традиционная тюменская ярмарка – это отличная возможность приобрести свежие и качественные продукты от местных производителей в одном месте. Мы рады принимать участие в этом мероприятии, готовимся представить широкий ассортимент любимых тюменцами молочной продукции. Всё только самое свежее, напрямую с завода", - отметила начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Отметим, в рамках мероприятия на прилавках будут также представлены продовольственные товары производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области: мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, мёд и другое, изделия ремесленников.

На площадках помимо торговли будет организована праздничная программа с викториной от производителей. Отвечая на не сложные вопросы, гости ярмарки смогут выиграть наборы молочной продукции от компании "Золотые луга"!

Ярмарку проводит администрация города совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.

В 2021 году компания "Золотые луга" расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

В 2022 году филиал АО "Золотые луга" – молочный комбинат "Ситниковский" – отмечает 90-летний юбилей. Завод является одним из первых молочных предприятий Тюменской области.