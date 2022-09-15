Альфа-Банк и администрация Тюмени договорились о сотрудничестве в развитии креативных индустрий

Глава города Руслан Кухарук и региональный управляющий Альфа-Банка в Тюмени Наталья Белокопытова подписали соглашение о сотрудничестве в части развития креативных индустрий, сообщает пресс-служба банка.

"Соглашение предусматривает развитие социальных, инвестиционных и проектов в сфере творческих (креативных) индустрий. Альфа-Банк намерен участвовать в инвестиционных и других программах города, направленных на повышение финансовой грамотности населения, семинарах, конференциях и круглых стола с предпринимателями и жителями города Тюмени по актуальным вопросам", - следует из сообщения банка.

Отмечается, что банк готов оказывать поддержку малому и среднему предпринимательству, консультационные и информационные услуги в банковской, инвестиционной и финансовой сферах, содействие в реализации программ промышленности, строительной отрасли, предприятий транспорта, связи и даже АПК.

Администрация выразила готовность сотрудничать при реализации стратегии развития банка в Тюмени в целях повышения экономического потенциала города.

"Подписание соглашения с администрацией города Тюмени открывает новые перспективы совместной работы. Объединение наших усилий будет способствовать повышению доступности финансового рынка для населения и бизнеса", — считает Наталья Белокопытова.