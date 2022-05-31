У тюменских работодателей в 1,8 раза возрос спрос на сотрудников со знанием китайского языка

10:00 31 мая 2022
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Вакансий, где требуется знание китайского языка, в Тюмени за год стало больше в 1,8 раз. Согласно апрельскому исследованию SuperJob, китайский язык стали называть полезным для карьеры в 2 раза чаще, чем год назад.

Самыми востребованными на рынке труда в Тюмени со знанием китайского языка являются менеджеры внешнеэкономической деятельности (ВЭД), специалисты по логистике, специалисты по снабжению, переводчики и менеджеры по продажам.

Среди компаний различных сфер деятельности специалистов со знанием китайского языка чаще всего набирают транспортно-логистические компании, ритейл и производственные предприятия.

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