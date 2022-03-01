90-летний юбилей отмечает Ситниковский молочный комбинат – одно из старейших предприятий Тюменской области

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Ситниковский молочный комбинат – одно из старейших предприятий Тюменской области – отмечает 90-летний юбилей. 1 марта 1932 года состоялась первая варка сгущённого молока, которое впоследствии стало известным на весь мир. Спустя десятилетия завод вошёл в АО "Золотые луга" и продолжает развиваться, совмещая многолетние традиции, современные технологии и неизменную любовь коллектива к своему делу.

Молочный комбинат в селе Ситниково стал первым в СССР производителем сгущённого молока. Бело-голубые баночки с вкусным лакомством стали настоящим брендом уже в те времена. Место для предприятия было выбрано неслучайно: на рубеже 19 и 20 веков на берегу реки Солоновка находилась старая маслобойня. Было понятно, что местная вода подходит для молочного производства.

Комбинат начали строить в 1929 году, привлекали специалистов из Москвы, так как ранее такое производство было только за рубежом. Первую варку высоко оценила столичная комиссия, после чего предприятие стало стремительно наращивать мощности. До конца года завод произвел 1 млн. 210 тыс. банок молочных консервов и 69 тонн сливочного масла. Весь завод размещался в одном 2-этажном корпусе. Коллективом численностью 76 человек руководил Петр Николаевич Наумов.

Затем в строй начали вводить новые цеха: бондарный, жестянобаночный, строительный, механический. К концу второй пятилетки число работающих достигло 500 человек.

В годы Великой Отечественной войны комбинат кормил фронт, поставляя питательное сгущённое молоко для солдат. Места рабочих тогда занимали их жёны, сестры, подростки. Только в 1942 году коллектив выпустил 3,5 млн. банок молочных консервов.

После окончания войны началось капитальное строительство, техническое переоснащение, на предприятии установили новое оборудование. Для рабочих строили жилье, объекты соцкультбыта: дом культуры в 1957 году, детский сад. Вместе с комбинатом развивалось село и весь район.

Наибольших объемов производства молочный комбинат достиг в 1974 году, тогда вышли на цифру 23 млн банок. В 70-е также готовили спецзаказ - банку № 1 для питания космонавтов, подводников и пограничников.

В 90-е годы вместе со всей страной предприятие преодолело экономические трудности, а затем продолжило выпускать уже более современную продукцию. Современный, технически оснащённый комбинат производит сливочное масло и творог, молоко и кисломолочные продукты. Продукция пользуется большим спросом не только в Тюменской области, но и за ее пределами.

В начале 2000-х годов у комбината появилась своя торговая марка – "Золотые луга". В этом году компания празднует еще один юбилей, 20-летие торговой марки.

Как сообщил директор Ситниковского молочного комбината (филиала АО "Золотые луга") Александр Велижанин, на данный момент на предприятии работает около 400 человек, всего в компании – около тысячи сотрудников. Производство стабильно и составляет порядка 10 000 тонн продукции в месяц.

"Во все времена, и когда это было только сгущённое молоко, и сейчас продукция, которая сходит с конвейеров завода, востребована, занимает лидирующие позиции, получает награды на разных выставках и конкурсах, пользуется спросом у потребителей. Если бы мы жили в городе, то комбинат назвался бы градообразующим. Большинство селян работает на заводе, создаются династии, которые трудятся на благо и села, и страны", - отмечает генеральный директор АО "Золотые луга" Евгения Чемеренко.

По словам руководителя, компания успешно развивается и следует трендам и требованиям современности. Продолжает выпускать новые продукты в соответствии с потребностями покупателей: так, в 2020 году в продажу поступил творог в контейнере, который удобно брать с собой, а в 2021 году вышла десертная коллекция питьевых йогуртов в семейной упаковке, оригинальные вкусы которых выбирали в формате фокус-группы.

На предприятии успешно проводят модернизацию и оптимизацию производства, хранения и логистики, улучшили системы биологической очистки, повысив экологическую безопасность, внедрили маркировку молочной продукции. В планах - модернизация цехов по производству сливочного масла и творога.

Ежегодно компания и производимая продукция становятся победителем региональных, всероссийских и международных конкурсов и выставок. Коллектив и руководство активно участвуют в благотворительных мероприятиях, социальных проектах, поддерживает крупные городские и районные события.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.

В 2021 году компания "Золотые луга" расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

В 2022 году филиал АО "Золотые луга" – молочный комбинат "Ситниковский" – отметит 90-летний юбилей. Завод является одним из первых молочных предприятий Тюменской области.