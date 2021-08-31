Наставники конкурса "Тюменская марка" раскроют участникам секреты успеха

Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка"

Конкурс "Тюменская марка" – реальный шанс для предпринимателей стать лучше и вывести свою компанию на новый уровень, ведь эксперты раскроют секреты успешного бизнеса.

Конкурс предполагает пять номинаций, и в каждой из них - свой опытный наставник. Например, обучать предпринимателей в сфере услуг будет генеральный директор консалтинговой компании Мурат Нурпеисов. Эксперт признается, что уже давно наблюдает за конкурсом "Тюменская марка" и проектами местных предпринимателей. Бизнес-тренер даже готов стать инвестором для кого-то из участников, но его основной задачей будет научить предпринимателей добиваться успеха.

"Некоторые приходят на конкурс, чтобы найти наставников или кого-то еще, кто даст ему денег. Это неправильно. Деньги тебя найдут, денег море. А вот создать хорошую идею, которая принесёт денег – это потребует труда. Я не ценю в людях лояльность. Я ценю заинтересованность", – поделился Мурат Нурпеисов.

Конкурс "Тюменская марка" проводит администрация города для поддержки местного бизнеса. Участников с каждым годом становится только больше. Победители в этом году получат по 400 тысяч рублей на реализацию собственного проекта, однако бизнес-тренер обещает научить зарабатывать самим еще больше.

Попасть в команду к бизнес-тренеру просто, нужно лишь зайти на официальный сайт проекта и заполнить анкету. Заявки принимаются до 3 сентября.