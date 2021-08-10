Центр Тюмени на 12 дней останется без горячего водоснабжения

В Тюмени с 10 августа начался седьмой этап опрессовок, который продлится 12 дней и завершит масштабную проверку на прочность теплотрасс Тюмени перед началом отопительного периода.

До 20 августа бригады УСТЭК будут испытывать тепловые сети в центральной части города – ограничение горячего водоснабжения коснётся жителей домов по улицам 50 лет ВЛКСМ, Холодильной, Малыгина, Грибоедова, Первомайской и др.

Результатом проведения 6-го этапа гидравлических испытаний стало выявление 24 дефектов на 135 км тепловых сетей. Они оперативно устранены, горячее водоснабжение потребителей своевременно восстановлено, сообщили в администрации города со ссылкой на УСТЭК.