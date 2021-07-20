Тюменская область среди лидеров реализации мусорной реформы

Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по темпам реализации мусорной реформы - накануне об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента Владимира Путина.

"Мы договорились с Комиссией Госсовета по направлению "Экология и природные ресурсы" с Глебом Сергеевичем Никитиным составить рейтинг регионов, выделить субъекты, которые смогут завершить все мероприятия к 2024 году, и регионы, которые находятся в зоне риска, по которым требуются дополнительные меры регулирования. К числу регионов-лидеров я уже сегодня могу отнести 13 субъектов Российской Федерации: это Московская, Нижегородская, Тюменская, Саратовская, Мурманская, Тульская, Курская, Астараханская, Калининградская, Сахалинская, Пензенская, Ярославская области и Ханты-Мансийский автономный округ", - подчеркнула Абрамченко.

По ее словам, в блоке "Обращение с отходами" есть пять параметров успеха. Это снижение отходообразования и объемов захоронения, переход на раздельный сбор мусора, внедрение механизма "загрязнитель платит", создание мощностей по обработке и утилизации, и вторая жизнь отходов через инструменты экономики замкнутого цикла.

Как напоминает пресс-служба ООО "Тюменское экологическое обьединение", в Тюменской области уже созданы условия для сортировки 100% твердых коммунальных отходов: построены и функционируют три мусоросортировочных завода в Тюмени, Ишиме и Тобольске и мусороперегрузочная станция в Ялуторовске. Отобранные полезные компоненты направляются на предприятия для целей вторичной переработки.

"На данный момент на переработку направлено свыше 30 тысяч тонн отходов, которые были выделены из общего потока ТКО. Полезные фракции покупают предприятия уральского федерального округа, а также компании, расположенные во Владимирской, Ульяновской, Липецкой, Московской, Самарской, Нижегородской областях. Выборка полезных фракций и вовлечение их во вторичный оборот отходов — суть экологической реформы и большой плюс для развития бизнеса, связанного с переработкой", - отметил руководитель ООО "ТЭО" Константин Фрумкин.