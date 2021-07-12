Компания "Золотые луга" представит молочную продукцию на конкурсе лучших товаров

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Крупнейший молочный производитель региона участвует в конкурсах "100 лучших товаров России" и "Лучшие товары и услуги Тюменской области". "Золотые луга" уже подали заявку и представят на конкурсах сразу семь наименований.

Не так давно "Золотые луга" порадовали потребителей вкусной новинкой – питьевым йогуртом в семейной упаковке. В линейке три вкуса: черничный пирог, лимонный пай и печеное яблоко. Йогурты также были заявлены на конкурсы лучших товаров этого года наравне с уже полюбившейся и всем знакомой продукцией.

Для многих тюменцев торговые марки "Золотые луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское" - гарантия качества. "Молочка" производится по высшим стандартам, в ней нет консервантов, стабилизаторов, растительных масел, искусственных красителей и вкусовых добавок.

Вся продукция изготовлена на основе натурального молока. Производитель осуществляет строгий контроль на каждом из этапов – от получения сырья до доставки покупателю.

Приоритетным для компании является производство продукции, в безопасности и качестве которой не приходится сомневаться.

Напомним, компания участвует в конкурсе "100 лучших товаров России" больше десяти лет. За это время "Золотые луга" успели неоднократно выйти в финал и стать дипломантом и лауреатом конкурса. Самыми титулованными являются сливочное масло "Золотые луга" и наринэ торговой марки "Живи ЗдорОво!".