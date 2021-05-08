700 млн рублей из федерального бюджета направят на дорожные работы в Тюменской области

Объем федеральных средств на реализацию этого национального проекта в Тюменской области составит около 700 млн рублей. Это 38% от общего объема средств запланированного на все работы в 2021 году.
Как сообщили в главном управлении строительства Тюменской области, финансирование выделено в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".Средства пойдут на самый капиталоемкий проект в его составе - "Региональная и местная дорожная сеть".
В перечне работ - объекты улично-дорожных сетей Тюмени и Тюменского района, а также региональные (межмуниципальные) дороги общей протяженностью более 149 км. Все запланированные контракты уже заключены.
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