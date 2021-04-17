Аграрии Тюменского района могут претендовать на грантовую поддержку

Участники программы "Агростартап" могут получить поддержку на развитие. Процедура стала проще, увеличилась сумма гранта, а спектр использования его – расширился, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.

Размер гранта на одного получателя составит не выше 90% затрат. Конкретная сумма зависит от направления деятельности: для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений - до 5 млн рублей, по другим - не более 3 млн рублей. Средства можно направить на приобретение сельскохозяйственных животных, техники для производства и переработки сельхозпродукции, пчелопакетов и оборудования для пчеловодства. Грант можно использовать также на закупку грузового или специализированного автомобильного транспорта, оборудования для производства, переработки и хранения сельхозпродукции, а также специализированного автомобиля для мобильной торговли.

В этом году документы на получение гранта принимают до 29 апреля. Ранее поддержку, в том числе по программе "Агростартап", получили четыре представителя Тюменского района: фермеры Александр Горбунов из Муллашей, Динар Галиев из Богандинского МО в 2016 году, а Сергей Ишков из поселка Винзили и Геворг Николян из Нариманова - в 2019 году.