На тюменской таможне задержали контрафактную одежду на 25 млн рублей

На Тюменской таможне задержали 16 тысяч единиц товаров, запрещенных к реализации на территории России. Нарушитель перевозил нелегальную продукцию из Республики Казахстан в Екатеринбург.

Тюменские таможенники остановили большегруз на российско-казахстанской границе для проверки документов.

"В результате досмотра транспортного средства обнаружено около 9 тонн предметов одежды без кода маркировки Data Matrix. Кроме того, должностным лицам таможни удалось выявить еще 2 тонны контрафактных товаров от известных брендов Adidas, Puma, Reebok, Armani, Nike и Calvin Klein", — сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

По словам начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни Александра Решетникова, ущерб от контрафакта, причиненный правообладателям товарных знаков, составил более 25 млн рублей.