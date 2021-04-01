На тюменской таможне задержали контрафактную одежду на 25 млн рублей

На Тюменской таможне задержали 16 тысяч единиц товаров, запрещенных к реализации на территории России. Нарушитель перевозил нелегальную продукцию из Республики Казахстан в Екатеринбург.
Тюменские таможенники остановили большегруз на российско-казахстанской границе для проверки документов.
"В результате досмотра транспортного средства обнаружено около 9 тонн предметов одежды без кода маркировки Data Matrix. Кроме того, должностным лицам таможни удалось выявить еще 2 тонны контрафактных товаров от известных брендов Adidas, Puma, Reebok, Armani, Nike и Calvin Klein", — сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.
По словам начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни Александра Решетникова, ущерб от контрафакта, причиненный правообладателям товарных знаков, составил более 25 млн рублей.
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