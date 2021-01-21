ФСС напрямую выплатил жителям Тюменской области 6 млрд рублей

В Тюменской области за полгода "прямых выплат" от работодателей поступило более 420 тысяч сведений для назначения пособий работающим гражданам на сумму около 6 млрд рублей.

Самой большой частью расходов Фонда социального страхования Тюменской области остаются выплаты, связанные с временной нетрудоспособностью. Всего таких пособий работающим гражданам региона было выплачено напрямую, уже без средств работодателей, на общую сумму более 3,4 млрд рублей.

"С переходом на прямые выплаты пособий гражданам с 1 июля 2020 года ушел в историю зачетный механизм, при котором практически все пособия от ФСС сначала выплачивал работнику работодатель, а затем обращался за возмещением потраченных средств в ФСС", — рассказали в пресс-службе ФСС Тюменской области

По больничным листам, связанным с травмами на производстве или профзаболеванием, в рамках "прямых выплат" выплачено пострадавшим гражданам пособий на общую сумму 10,9 млн рублей.

На материнские пособия, Тюменское отделение ФСС направило около 1,7 млрд рублей. В эти виды пособий входят: пособия по постановке на учет в женской консультации в ранние сроки беременности, пособия по беременности и родам, единовременные при рождении ребенка и пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года.

Как быть, если пособия не поступают, и работодатель не направляет сведения в ФСС

"В таких случаях рекомендуем работникам обратиться в Федеральную инспекцию по труду и занятости и подведомственные ей государственные инспекции труда. Именно трудинспекция может привлечь должностных лиц к ответственности за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права", — пояснили в Фонде соцстрахования.