Держим марку. Тюменскую марку!

Фото: Тюменская марка

Онлайн-формат конкурса "Тюменская марка" дал участникам новые идеи, позволил доступно и интересно рассказать о продуктах и услугах самой широкой аудитории, наладить постоянный доверительный контакт с молодым поколением.

Об этом говорили участники и организаторы конкурса "Тюменская марка" на итоговой встрече, которая прошла в режиме ВКС.

Предварительные цифры впечатляют! Почти 1 млн. просмотров на ТВ и в Интернете набрали сюжеты и эфиры за весь период проведения конкурса. Такая большая информационная кампания в сети Интернет позволила наиболее эффективно реализовать одну из главных целей конкурса – пропаганду предпринимательской деятельности. Это тоже плюс нового формата, уверены организаторы конкурса.

Глава Тюмени Руслан Кухарук обсудил с участниками преимущества нового формата проведения конкурса. Он отметил, что это было непросто, понадобились определенные творческие способности, а в нынешних условиях и смелость, кроме того, реализовать задуманное – тоже была задача не из простых.

"Безусловно, хочу поблагодарить наших предпринимателей – участников конкурса и их наставников за смелость и готовность участвовать в новом для всех формате проекта, когда еще не было понимания, как всё это будет реализовано", – сказал Руслан Николаевич.

Глава города признался, что в начале обсуждения формы проведения конкурса в сложившихся обстоятельствах были сомнения, много дискуссий, но формат телевизионного бизнес-реалити оказался эффективным, востребованным тюменским бизнес-сообществом.

В этом году было принято 140 заявок от предпринимателей. Многие отмечали, что "Тюменская марка" для них – это не только соревнование, но и площадка для общения, где предлагается множество событий. Это большая, интересная образовательная программа, включающая тренинги, семинары, мастер-классы, нетворкинги. В этой связи необходимо отдать должное исполнителю конкурса – коллективу Торгово-промышленной палаты Тюменской области за самоотверженный труд, безупречную организацию всех мероприятий.

Радует и то, что, несмотря на переход на новый онлайн-формат, горожане не остались в стороне, они по-прежнему активно голосовали и поддерживали участников. За 26 дней интернет-голосования через ЕСИА было отдано 7152 голоса, по итогам определены 3 победителя в номинации "Приз потребительских симпатий".

Глава Тюмени отметил и удобство нового мобильного приложения, где содержится не только общая информация о конкурсе, но есть и история участников, фото- и видеоотчеты, презентации...

"Я благодарен всем, кто не побоялся включиться в процесс конкурса. Это большая ответственность, но радует, что все успешно справились с поставленными задачами. На протяжении многих лет конкурсанты "Тюменской марки" отмечали, что "выигрывают все". Потому что круг общения становится шире, все больше потребителей узнают о предприятии и продукции участника конкурса", – подчеркнул глава.

Руслан Николаевич выразил огромную благодарность Сибинформбюро, сотрудникам телеканала "Тюменское время" за профессионализм, сплочённость, гостеприимство, дружелюбие, за умение в столь короткий промежуток времени выполнить огромный объём работ, который остался за кадром, но именно это дало огромный эффект и позволило сделать бренд "Тюменская марка" более узнаваемым среди жителей.

Имена победителей конкурса озвучат 4 декабря в эфире телеканала "Тюменское время" в 19:00.