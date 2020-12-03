Валентина Матвиенко отметила вклад руководителей аккумуляторного завода и ОКАСа в развитие Тюменской области

Благодарственные письма председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко за большой вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области получили генеральный директор АО "Тюменский аккумуляторный завод" Александр Кореляков и генеральный директор ООО "Объединение когнитивных ассоциативных систем" Вадим Филиппов.

Информацией об этом поделился на свой странице в Instagram замгубернатора Андрей Пантелеев. "Когда руководители наших тюменских компаний и предприятий отмечаются наградами столь высокого уровня, это очень позитивно отражается на репутации региона, повышает его привлекательность в глазах потенциальных инвесторов", - прокомментировал награждение Пантелеев.

Тюменский аккумуляторный завод выпускает несколько сотен наименований аккумуляторных батарей и соответствующего оборудования, востребованных в России и за рубежом. На предприятии ежегодно реализуется масштабная программа модернизации и расширения производственной базы, на 70% используется оборудование собственного производства.

Компания "Объединение когнитивных ассоциативных систем" (ОКАС) внедрила инновационные нейросетевые системы искусственного интеллекта в банках, на крупных промышленных предприятиях, в федеральных и региональных органах власти. Руководитель компании считает, что в Тюменской области самые благоприятные условия для развития инновационного бизнеса и "этим она очень выгодно отличается от подавляющего большинства российских регионов".