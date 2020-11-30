Финалисты "Тюменской марки" защитили свои проекты в прямом эфире

Скрин с телеканала "Тюменское время"

Защита проектов финалистов конкурса "Тюменская марка" состоялась в прямом эфире телеканала "Тюменское время" 28 ноября. Представители малого и среднего бизнеса претендуют на звание лучших в 7 номинациях. Напомним, общий призовой фонд составляет около 2 миллионов рублей.

Финалисты прошли два последних испытания: креативное представление своего проекта и ответы на вопросы от членов конкурсной комиссии.

"В этом году конкурс абсолютно новый: чудесные призы и совершенно другой формат. По данным канала "Тюменское время", по итогам у нас более миллиона контактов с населением! Главная задача конкурса – это эффективность, чтобы наши предприниматели стали более успешными", - поделился с телеведущей директор департамента экономики и стратегического развития г. Тюмени, председатель конкурсной комиссии Сергей Толстых.

Участники выступили с креативными презентациями, некоторые из предпринимателей даже продемонстрировали свою продукцию. Так, представительница компании "СупКультура" наглядно показала продукт фирмы членам конкурсной комиссии.

Эксперты были вовлечены в процесс защиты проектов, активно комментировали и задавали вопросы.

Решение, кто займет призовые места в бизнес-конкурсе "Тюменская марка", будет принято на финальной церемонии, которую можно увидеть в эфире телеканала "Тюменское время" 4 декабря. До встречи!