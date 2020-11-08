Пятый соревновательный день бизнес-реалити познакомил зрителей с участницами номинации "Женское предпринимательство"

Скрин с телеканала "Тюменское время"

Знакомство с участницами номинации "Женское предпринимательство" состоялось на телеканале "Тюменское время" 6 ноября. Ведущая программы Ольга Солоницина узнала у предпринимательниц о планах на будущее, об идейных вдохновителях и сыграла с участницами в игру "Угадай предмет".

Наставником номинации "Женское предпринимательство" стала Светлана Худякова – бизнес-тренер, антикризисный менеджер, мама троих детей, более 20 лет в бизнесе. Светлана больше трех лет читает курс в МГУ, стоит отметить, что она единственный приглашенный преподаватель из региона.

Участники номинации "Женское предпринимательство" – компания "Лизинг 24", фитнес-центр класса люкс Fitberri, салон-магазин "Императорский фарфор", клининговая компания Clean with love, языковой центр London, компания Sweet Mafia, студия деловых коммуникаций Светланы Романовской, мясоперерабатывающий комплекс "Стандарт", студия ландшафтного дизайна и декора "Зелень" и территория красоты "Мама Мия".

Хрупкие на первый взгляд женщины настроены решительно и отступать не намерены.

"В "Тюменскую марку" мы пришли однозначно за победой. Какой солдат не мечтает быть генералом?", - говорит руководитель фитнес-центра Fitberri Наталья Проскурякова.

Розыгрыш призов от конкурса "Тюменская конкурса" проводится ежедневно на телеканале "Тюменское время", радиостанции "Диполь-FM" и в социальных сетях партнеров "Тюменской марки".

В этом выпуске сертификат на 5000 рублей от Дома цветочной моды "Версаль" разыграли в прямом эфире программы "ТСН-Точнее".

Напомним, чтобы принять участие в голосовании, необходимо пройти авторизацию через сайт госуслуги и проголосовать за понравившегося участника на официальном сайте "Тюменской марки" или в приложении. Обращаем ваше внимание, что в каждой номинации можно проголосовать лишь за одного участника.