На телеканале "Тюменское время" стартовала первая серия бизнес-реалити "Тюменская марка"

Фотография предоставлена организаторами

Первая серия бизнес-реалити "Тюменская марка" была показана на телеканале "Тюменское время" 27 октября. В рамках серии "Знакомство с наставниками!" зрители узнали о тех предпринимателях, которые помогут участникам в получении главного приза проекта.

"Тюменская марка" – это шоу, в котором инициативные и талантливые предприниматели рассказывают о себе, своей продукции и услугах, а также делятся бесценным опытом и знаниями. В этом году конкурс проходит в соответствии с режимом повышенной готовности – в студии соблюдается социальная дистанция, а всем гостям выдают средства индивидуальной защиты.

Напомним, что претенденты на победу в конкурсе "Тюменская марка – 2020" участвуют в семи номинациях. За каждой номинацией закреплён свой наставник. В свежем выпуске телеканала "Тюменское время" успешные тюменские предприниматели рассказали о себе и даже выполнили необычное задание от ведущих программы.

В номинации "Молодежное предпринимательство" в роли наставника выступает Иван Крылов – шоумен, ресторатор, совладелец Cafe 15/86. Иван занимается продвижением и привлечением гостей. У предпринимателя большие планы на будущее – в его целях вывести бизнес на уровень сетевых ресторанов.

"Очень здорово, когда тебя кто-то может спасти от фатальной ошибки. Лучше это будет наставник, который разрушит твои иллюзии, нежели это будет твой потребитель, который объяснит, что так дела не делаются", - говорит Иван Крылов.

Номинацию "Семейное предпринимательство" ведет Юлия Денеко – консультант по продвижению, мама четверых детей, в бизнесе с 2005 года. Много лет Юлия занималась переработкой нефтяных отходов и сохранением деятельности нефтяной компании. В настоящий момент предпринимательница имеет несколько направлений: консалтинг и недвижимость в России и за рубежом.

"Очень важно быть на сто процентов кристально чистым и честным во всех отношениях в бизнесе с сотрудниками, клиентами, контролирующими органами и даже налоговой. Тогда не будет никаких проблем", - делится Юлия Денеко.

Наставником номинации "Женское предпринимательство" стала Светлана Худякова – бизнес-тренер, антикризисный менеджер, мама троих детей, более 20 лет в бизнесе. Светлана больше трех лет читает курс в МГУ, стоит отметить, что она единственный приглашенный преподаватель из региона.

Про успех в предпринимательстве Светлана Худякова говорит следующее: "Формула успеха – это 10% знаний, 40% мышления и 50% окружения".

Татьяна Рыгина поможет участникам в номинации "Социальное предпринимательство". Татьяна – социальный предприниматель, общественный деятель, в бизнесе с 2008 года. Предпринимательница ведет коррекционно-абилитационный центр "Институт уникальных детей". Вдохновителем проекта стала дочь Татьяны. Самое главное для предпринимательницы – подарить радость детям.

"Это тот бизнес, который дает больше, чем деньги. Надо четко понять, что это делается не для собственной выгоды. Выгода в том, что польза, которую ты хочешь приносить, будет кратно больше", - говорить Татьяна Рыгина про свой особый путь в предпринимательстве.

Наставником номинация "Бизнес для бизнеса" стала Наталья Потапова – директор тюменского отделения "Промсвязьбанка", имеет опыт наставничества более 15 лет.

Про роль наставника Наталья Потапова говорит: "Я буду очень честной и вовлеченной. Я всегда вспоминаю своего первого наставника в профессиональной деятельности. Очень важно, кто нам показывает пример и определяет наш вектор развития".

В номинации "Акулы бизнеса" по условиям конкурса принимают участие предприниматели, которые имеют стаж в бизнесе 15 лет и более. В роли опытного наставника для таких "акул бизнеса" выступает Лариса Невидайло – ресторатор, омбудсмен по правам предпринимателей, 28 лет в бизнесе.

"Не было ни одной книги по ведению бизнеса, когда я начинала. Никаких консультаций и бизнес-тренеров – мы учились на собственных ошибках. Я считаю, что сейчас наступает момент, когда хочется делиться опытом. Для меня быть наставником – это большая честь", - комментирует Лариса Невидайло.

Предприниматель с 30-летним стажем Алексей Салмин взял шефство в номинации "Бизнес для потребителя". Алексей Салмин – депутат тюменской областной думы, глава группы компаний "Автоград".

"Клиент всегда прав" - вот главный ориентир предпринимателя по мнению Алексея Павловича.

После знакомства, ведущие программы погрузили наставников в ситуацию, в которой им давно не приходилось бывать. В коробе с символикой "Тюменской марки" организаторы проекта поместили предметы, с помощью которых предпринимателям нужно придумать бизнес-идею в рамках представленных номинаций. Среди предметов были колба с нефтью, шишка, валенок, бутылка воды, чай и кукуруза.

Стоит отметить, что каждый из наставников отлично справился с задачей и представил реальные бизнес-идеи, опираясь на свои номинации. Предприниматели еще раз доказали, что достойны занимать почетные места в рамках конкурса "Тюменская марка-2020".

В конце программы наставники, ориентируясь лишь на свою интуицию, дали ответ на вопрос ведущих: "Представители каких номинаций и в каком количестве займут призовые места?".

Бизнес-реалити "Тюменская марка" стартует в эфире телеканала "Тюменское время" со 2 ноября.

2 ноября зрители познакомятся с участниками номинации "Бизнес для потребителя", 3 числа свои визитки покажут участники "Семейного предпринимательства. "Социальное предпринимательство" заявит о себе 4 ноября. Владельцы бизнеса из номинации "Молодежное предпринимательство" расскажут о креативном потенциале 5 ноября. 6 числа в борьбу за главный приз конкурса вступят представительницы "Женского предпринимательства". В субботу, 7 ноября, участники номинации "Акулы бизнеса" расскажут о своей формуле успеха. Завершится знакомство с участниками реалити-шоу "Тюменская марка" 8 ноября категорией "Бизнес для бизнеса".