До окончания приема заявок на конкурс "Тюменская марка" осталось 2 дня

Четверг и пятница – последние дни, когда вы еще можете успеть подать заявку на конкурс "Тюменская марка".
В этом году конкурс приобрел совершенно новый формат – это будет первое бизнес-реалити в Тюменской области.
На данный момент была подана 141 заявка. Вновь в лидерах номинация "Бизнес для потребителя" – 44 заявки, 28 заявок в категории "Бизнес для бизнеса", усилились позиции и у "Женского предпринимательства" – свои силы планируют проверить 14 женщин.
Напоминаем, подать заявку можно в одной из семи номинаций:
- Бизнес для бизнеса
- Бизнеса для потребителя
- Социальное предпринимательство
- Семейное предпринимательство
- Женское предпринимательство
- Молодежное предпринимательство
- Акулы бизнеса.
Победителей ждут щедрые призы, за которые стоит побороться: 1 место - 700 тысяч рублей, 2 место – 500 тысяч рублей, 3 место – 300 тысяч рублей. Также по итогам голосования будут вручены призы потребительских симпатий: 150 тысяч рублей, 100 тысяч рублей и 60 тысяч рублей.
Подробности на официальном сайте.
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