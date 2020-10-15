До окончания приема заявок на конкурс "Тюменская марка" осталось 2 дня

Фотография предоставлена организаторами

Четверг и пятница – последние дни, когда вы еще можете успеть подать заявку на конкурс "Тюменская марка".

В этом году конкурс приобрел совершенно новый формат – это будет первое бизнес-реалити в Тюменской области.

На данный момент была подана 141 заявка. Вновь в лидерах номинация "Бизнес для потребителя" – 44 заявки, 28 заявок в категории "Бизнес для бизнеса", усилились позиции и у "Женского предпринимательства" – свои силы планируют проверить 14 женщин.

Напоминаем, подать заявку можно в одной из семи номинаций:

- Бизнес для бизнеса

- Бизнеса для потребителя

- Социальное предпринимательство

- Семейное предпринимательство

- Женское предпринимательство

- Молодежное предпринимательство

- Акулы бизнеса.

Победителей ждут щедрые призы, за которые стоит побороться: 1 место - 700 тысяч рублей, 2 место – 500 тысяч рублей, 3 место – 300 тысяч рублей. Также по итогам голосования будут вручены призы потребительских симпатий: 150 тысяч рублей, 100 тысяч рублей и 60 тысяч рублей.

Подробности на официальном сайте.