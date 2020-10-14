"Тюменской марке" доверяют 76 процентов горожан

В ходе первого телешоу "Тюменская марка" на канале "Тюменское время" проведен опрос о том, доверяют ли жители Тюмени знаку качества "Тюменская марка".

Итоги рейтинга доверия показали, что 36% - безусловно доверяют "Тюменской марке", 40% - в большинстве случаев и только 24% не всегда уверены в выборе лучших компаний. "Цифры опроса очень порадовали. Даже эти 24% говорят о том, что у нас впереди еще много работы и у предпринимателей, в первую очередь. Наша общая задача сделать все от нас зависящее, чтобы тюменцы гордились тюменскими продуктами и с удовольствием ими пользовались", - комментирует итоги опроса директор департамента экономики и стратегического развития администрации города Тюмени Сергей Толстых.

"3/4 тюменцев подтверждают, что они доверяют конкурсу "Тюменская марка" и, по крайней мере, в большинстве случаев выбирают тюменские товары. Для тюменских предпринимателей очень важно быть уверенными в себе", - отметил депутат Гордумы Степан Киричук. - Задача организаторов – поднимать конкурс год от года на более высокий уровень. Тюменские товары, тюменские услуги должны выходить за пределы нашего любимого города".

Ведущие ток-шоу "Тюменская марка" Иван Стрижов и Ольга Солоницына присоединились к мнению большинства тюменцев и предложили в год 18-летия вручить самому конкурсу "Тюменская марка" знак качества "Тюменская марка".

Получит ли "Тюменская марка-2020" знак качества, станет известно на церемонии награждения победителей. А пока до 16 октября 2020 года на официальном сайте конкурса продолжается сбор заявок от участников.

В этом году в конкурсе 7 номинаций:

♦ Бизнес для бизнеса

♦ Бизнеса для потребителя

♦ Социальное предпринимательство

♦ Семейное предпринимательство

♦ Женское предпринимательство

♦ Молодежное предпринимательство

♦ Акулы бизнеса.

Конкурс "Тюменская марка" основан администрацией Тюмени с целью поддержки местных предпринимателей и расширения их рынков сбыта. На сегодня "Тюменская марка" – это авторитетная деловая площадка для диалога, обмена опытом, знаниями и современными технологиями. Больше новостей и информации о конкурсе - на официальном сайте и в социальных сетях.