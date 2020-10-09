Как стать участником конкурса "Тюменская марка"?

Конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства "Тюменская марка" в этом году проходит в период с 28 сентября по 4 декабря. Подать заявку для участия в конкурсе можно до 16 октября.

Чтобы стать участником конкурса "Тюменская марка-2020", можно подать заявку онлайн на официальном сайте конкурса https://marka72.tyumen-city.ru/.

Для этого нужно на главной странице найти кнопку "Стать участником", заполнить поля регистрационной формы, указать основные сведения о предприятии и выбрать желаемую номинацию. Номинации конкурса в этом году следующие: "Бизнес для потребителя", "Бизнес для бизнеса", "Социальное предпринимательство", "Женское предпринимательство", "Семейное предпринимательство", "Молодежное предпринимательство", "Акулы бизнеса".

По условиям конкурса от каждого претендента заявка на участие должна быть только одна. Далее необходимо прикрепить электронную форму заявки. Скачать ее можно здесь же на главной странице.

В разделе "Медиа данные" следует загрузить логотип предприятия, фотографии и дать ссылку на Youtube-канал или проморолики.

Обязательно заполните контактные данные, чтобы с вами можно было связаться.

Кроме того, подать заявку можно на бумаге, предварительно скачав документ на сайте, заполнив и подписав его. Заполненную заявку необходимо передать организаторам по адресу ул. Первомайская, 20, каб. 303. Телефон для связи: 8 (3452) 51-06-30, 51-06-31.

Напоминаем, что подать заявку для участия в конкурсе можно до 16 октября.

Телефон горячей линии: 8 (3452) 28-84-01.

"Тюменская марка" – это авторитетная деловая площадка для диалога, обмена опытом, знаниями и современными технологиями. В этом году победители конкурса получат за 1 место 700 тысяч рублей, за 2 место – 500 тысяч рублей, за 3 место – 300 тысяч рублей. Также по итогам голосования будут вручены призы потребительских симпатий: 150 тысяч рублей, 100 тысяч рублей и 60 тысяч рублей.