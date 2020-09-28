На сайте "Тюменской марки 2020" стартовал прием заявок

Первая компания, которая подала заявку на "Тюменскую марку 2020" — ООО "Уютный остров", представляющее хостел нового поколения Netta Hostel.

Этим летом хостел отметил свою первую годовщину. Планам расширяться, выходить на новые рынки пока помешала пандемия, но руководитель компании Анна Кочемировская считает, что это время можно использовать во благо, расширяя свою деятельность в другом.

"Мы будем заявляться на все конкурсы, на все проекты нашего региона и России в целом. Я очень горжусь своим хостелом, мы в него вложили не только душу, но и большие деньги, и сегодня он занимает лидирующие позиции по количеству положительных отзывов на всех площадках. Нам есть, что показать и о чем рассказать, ведь наш хостел — больше чем хостел: вечера с носителями английского языка, мастер-классы, дни кино, встречи с интересными людьми — это тоже все про нас. А еще мы единственные из хостелов, у кого есть своя карта лояльности. В этом году я также готовлю свою образовательную программу для обучения сотрудников хостелов для повышения сервиса и гостеприимства в этой нише гостиничной индустрии не только нашей области, но и в других областях".

После встречи с организаторами конкурса, которая прошла 22 сентября в администрации, Анна утвердилась в своем намерении подать заявку на "Тюменскую марку". Учитывая, что компании чуть больше года, главное ожидание Анны Кочемировской — победа и повышение узнаваемости.

Напомним, подать заявку на Конкурс "Тюменская марка 2020" можно с 28 сентября по 16 октября. Сайт marka72.tyumen-city.ru.