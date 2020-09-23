На конкурсе "Тюменская марка" будет семь номинаций

17:00 23 сентября 2020
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Большом зале администрации Тюмени состоялась презентация Конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства "Тюменская марка 2020". 

Во встрече приняли участие победители Конкурса прошлого года, члены клуба "Тюменская марка", предприниматели города, представители организаторов Конкурса – администрации города Тюмени и Торгово-промышленной палаты ТО. 

Основная цель мероприятия – презентовать новые номинации, новые формат и другие новшества Конкурса, ответить на вопросы предпринимателей и журналистов.   

Наталья Проскурякова, генеральный директор ООО "Фитбери": "Не первый раз участвуем в Тюменской марке, вместе с не й растем и развиваемся.  Мы рады, что  и в этом не простом году для бизнеса  конкурс состоится.  Интересно будет поучаствовать  и  в новом формате, потому что всегда Тюменская марка – это дополнительный стимул для развития компании". 

"Мы пережили не один кризис и пандемию переживем. В этом году у нас еще больший стимул показать нашим потребителям, землякам, что мы не просто выжили, а предлагаем качественное, свое тюменское"", – рассказал Дмитрий Киверин, руководитель розничной сети магазинов МК "Заречье".  

Среди главных новшеств – номинации. Их семь: 

— "Бизнес для потребителя";

— "Бизнес для бизнеса";

— "Социальное предпринимательство";

— "Женское предпринимательство";

— "Семейное предпринимательство";

— "Молодежное предпринимательство"; 

— "Акулы бизнеса". 

Также нововведение – в этом году в конкурсе могут участвовать как предприниматели, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, так и самозанятые (физические лица, применяющие специальный налоговый режим –  "Налог на профессиональный доход").

 Учитывая эпидемиологическую обстановку, выставку заменит телевизионные ток-шоу.  Новый формат направлен на продвижение участников и повышение их узнаваемости и активной популяризации тюменского бизнеса.  

Имена кураторов еще не определены, это будет сделано в ближайшее время, в том числе и с учетом мнений предпринимателей.  

Традиционное интернет-голосование останется, оно определит лидеров  потребительских симпатий. Награду получат и самые активные голосующие –три главных  приза для – путевка на двоих на Черноморское побережье, персональный компьютер и  электросамокат.

Денежные призы среди предпринимателей  получит тот, кто наберет наибольшее количество балов за все два месяца конкурса, учитываться будет все: и презентация, и активность участия в работе с наставниками, и актуальность и инновационность проекта, предложенного на конкурс. 

Стоит отметить изменения призового фонда: за 1 место – 700 тысяч рублей, за 2 место – 500 тысяч рублей, за 3-е – 300 тысяч рублей.

Кроме того,  на основании голосования  будут вручены   призы потребительских симпатий: 150 тысяч рублей – за 1-е место; 100 тысяч рублей – за 2-е место; 60 тысяч рублей – за 3-е место.

Теги: Тюменская марка
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