На конкурсе "Тюменская марка" будет семь номинаций

Большом зале администрации Тюмени состоялась презентация Конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства "Тюменская марка 2020".

Во встрече приняли участие победители Конкурса прошлого года, члены клуба "Тюменская марка", предприниматели города, представители организаторов Конкурса – администрации города Тюмени и Торгово-промышленной палаты ТО.

Основная цель мероприятия – презентовать новые номинации, новые формат и другие новшества Конкурса, ответить на вопросы предпринимателей и журналистов.

Наталья Проскурякова, генеральный директор ООО "Фитбери": "Не первый раз участвуем в Тюменской марке, вместе с не й растем и развиваемся. Мы рады, что и в этом не простом году для бизнеса конкурс состоится. Интересно будет поучаствовать и в новом формате, потому что всегда Тюменская марка – это дополнительный стимул для развития компании".

"Мы пережили не один кризис и пандемию переживем. В этом году у нас еще больший стимул показать нашим потребителям, землякам, что мы не просто выжили, а предлагаем качественное, свое тюменское"", – рассказал Дмитрий Киверин, руководитель розничной сети магазинов МК "Заречье".

Среди главных новшеств – номинации. Их семь:

— "Бизнес для потребителя";

— "Бизнес для бизнеса";

— "Социальное предпринимательство";

— "Женское предпринимательство";

— "Семейное предпринимательство";

— "Молодежное предпринимательство";

— "Акулы бизнеса".

Также нововведение – в этом году в конкурсе могут участвовать как предприниматели, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, так и самозанятые (физические лица, применяющие специальный налоговый режим – "Налог на профессиональный доход").

Учитывая эпидемиологическую обстановку, выставку заменит телевизионные ток-шоу. Новый формат направлен на продвижение участников и повышение их узнаваемости и активной популяризации тюменского бизнеса.

Имена кураторов еще не определены, это будет сделано в ближайшее время, в том числе и с учетом мнений предпринимателей.

Традиционное интернет-голосование останется, оно определит лидеров потребительских симпатий. Награду получат и самые активные голосующие –три главных приза для – путевка на двоих на Черноморское побережье, персональный компьютер и электросамокат.

Денежные призы среди предпринимателей получит тот, кто наберет наибольшее количество балов за все два месяца конкурса, учитываться будет все: и презентация, и активность участия в работе с наставниками, и актуальность и инновационность проекта, предложенного на конкурс.

Стоит отметить изменения призового фонда: за 1 место – 700 тысяч рублей, за 2 место – 500 тысяч рублей, за 3-е – 300 тысяч рублей.

Кроме того, на основании голосования будут вручены призы потребительских симпатий: 150 тысяч рублей – за 1-е место; 100 тысяч рублей – за 2-е место; 60 тысяч рублей – за 3-е место.