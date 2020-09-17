На тюменской таможне задержали контрафактную одежду Reebok

Фото: пресс-служба Тюменской таможне

Сотрудники Тюменской таможни пресекли ввоз немаркированных лекарств, обуви и контрафактной одежды Reebok. Таможенниками были задержаны две фуры, следовавшие из Республики Кыргызстан в Екатеринбург.

В одном из автомобилей были обнаружены мужские спортивные шорты и брюки известного торгового бренда Reebok. Правообладатель товарного знака подтвердил контрафактность продукции и заявил об экономическом ущербе — более 1,2 млн рублей.

Во втором грузовики были обнаружены более килограмма БАДов и лекарственных средств торговых марок "Аспирин" и "Беталок". Вместе с ними нарушитель перевозил 98 пар женских сапог и ботинок.

В отношении немаркированных товаров Управлением Роспотребнадзора по Курганской области возбуждены два дела об административных правонарушениях по ст. 15.12 КоАП РФ. Материалы по контрафактной продукции переданы в полицию.